Погода в Севастополе 29 декабря

Погода
29-12-2025

Сегодня в городе облачно.

Днем снег с дождем, снег, снежная крупа.

Ветер северо-западный 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +1…+3°.

На дорогах местами гололедица.

Температура воды в море 11°.

Фото: Елена Голос

