Дорожники и коммунальщики Севастополя чистят дороги и дворы от снега

Дорожные службы работали по всему городу, отчитались утром в правительстве города. В частности, на улица Хрусталева, Камышовом шоссе, на проспекте Победы и проспекте Генерала Острякова, в Балке Бермана.

На улице Жидилова Севавтодор оперативно убирал с проезжей части упавшее дерево.

Кроме того, ведется расчистка остановочных пунктов от насыпи снега.

При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 или +7 979 024 00 17.

Дворы от снега чистят и посыпают управляющие компании

Если видите, что где-то еще не прочищена территория обратитесь в свою УК.

