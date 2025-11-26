Погода в Севастополе 26 ноября

26-11-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью днем +15…+17°,

+11…+13°

Температура воды в море 14°

Фото: Елена Голос

