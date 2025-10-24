Где в Севастополе есть крытый бассейн и СПА

Пляжный сезон в Севастополе закрыт, но это не повод прекращать плавать. Закаленные и смелые продолжают купаться в море, а кто не готов на такие подвиги – лучше выбирать закрытые бассейны с подогревом.

«Севкор» сделал подборку для своих читателей крытых бассейнов в Севастополе. Мы также сделали акцент на возможности дополнить в некоторых из них свой отдых спа-процедурами.

Главный сейчас бассейн Севастополя находится во Дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой. Длина его 50м, еще один городской бассейн уже на 25 м – ФОК в Инкермане.

Также просто поплавать или прийти на спортивные тренировки можно в бассейн МГУ, ЦСКА, ЧВВМУ.

Но если душа хочет больше, чем оздоровительное плавание, со спа-комплексами бассейны есть в некоторых гостиницах Севастополя. Сразу укажем для вашего удобства и цены на рассматриваемую услугу.

Бассейн с морской водой в Севастополе в «Омега клубе». Длина его 18 метров.

Но здесь есть нюансы по времени для свободного посещения: с 11.00 до 13.00 часов или с 21.00 до 23.00 часов (21.30-23.30)

Стоимость 600 рублей указана на сайте.

Гостиница «Аквамарин» позиционирует себя как заведение с самым большим СПА-комплексом в Крыму.

Цена на услуги в «Акваделюксе»

В будний день безлимит — 3 000 ₽, посещение на два часа – 2 000 ₽.

Для детей 3-11 лет — 1 500 ₽

Безлимит в выходной день — 3 500 ₽

Спа-центр «Art Spa» на мысе Хрустальном, бассейн 17 метров.

Стоимость посещения:

Взрослый билет (с 13 лет) с понедельника по четверг безлимит 1500 ₽

Взрослый билет безлимит пятница-воскресенье -1700₽

Детский билет (с 5 до 12 лет включительно) – 800

Вечернее посещение с 19:00 до 22:00 (при наличии мест) 1200, детское – 600

В новом открывшемся на Пожарова акватермальном комплексе «Наутико» в Севастополе есть аквазона внутри и на улице с подогревом.

Стоимость посещения в будни 398 руб./час

Безлимит 1990 рублей

Детям скидка 20% от общего тарифа

В выходные 540 рублей час и 2300 безлимит.

