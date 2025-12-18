Погода в Севастополе 18 декабря

Погода
18-12-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+6°,

днем +12…+14°.

Фото: Елена Голос

