Футбольные страсти довели до уголовного дела

Происшествия
17-12-2025

В Севастополе направлено в суд уголовное дело о драке на почве футбольных разногласий

По данным следствия вечером 20 сентября 2025 года между двумя соседями при обсуждении темы футбола произошла ссора.

Один из оппонентов, доказывая свою правоту, избил другого до перелома ребра.

Напавшему теперь инкриминируется умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести.

Что вызвало такую агрессию не сообщается.

В ту футбольную субботу хорошо сыграл ФК «Севастополь», обыграв «Победу» из Хасавюрта. В российской премьер-лиге, как и в английской матчи прошли достаточно ровно, без лишних скандалов.

Андрей Крымский

