Погода в Севастополе 12 декабря

Погода
12-12-2025

Сегодня в городе облачно.

Дождь.

Ветер днем северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха днем +10…+12°.

