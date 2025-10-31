Браконьеры пойдут под суд за вылов кефали сетью

В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которые обвиняются в незаконной добыче более 10 тысяч экземпляров кефали. Наловить рыбы мужчины решили прямо с одного из причалов в Камышовой бухте. И ничего лучше не придумали, как забросить сеть. После этого они вычерпали улов сачками, загрузили его в подготовленные ящики и собирались перерабатывать в помещении цеха на том же причале.

Сотрудники погрануправления задержали нарушителей на причале и изъяли незаконный улов.

Расследование проведено отделом дознания и административной практики ПУ ФСБ России по Республике Крым. На автомобили, объекты недвижимости и денежные средства обвиняемых наложен арест.

Сумма ущерба при незаконной добыче кефали-сингиль составила почти 7 миллионов рублей.

За незаконный вылов водных биологических ресурсов способом массового их истребления группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба обвиняемым грозят крупные штрафы и возможно заключение на срок от 2 до 5 лет.

