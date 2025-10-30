Новосибирский дроппер заплатит севастопольскому пенсионеру два миллиона

Предыстория: около года назад мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, вынудили пожилого мужчину перевести им около 10 миллионов рублей.

Расследование: настоящие сотрудники полиции выяснили, что часть денег проводилась через банковский счёт молодой жительницы Новосибирской области.

Итог: по иску прокуратуры Севастополя в пользу пенсионера, пострадавшего от мошенников, с дроппера взыскано 2,2 млн рублей.

Мораль: не надо помогать преступникам – наказание неизбежно.

Андрей Крымский

