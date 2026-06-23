Решено немедленно восстанавливать крышу Панорамы

Первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин осмотрел Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» и оценил ущерб, нанесённый в результате атаки БПЛА в ночь на 10 июня.

После пожара, который продолжался 29 часов, специалисты обследовали здание и прилегающую территорию, а также поднялись на кровлю для оценки состояния несущих конструкций.

По итогам осмотра принято решение немедленно начать восстановление крыши, чтобы защитить здание от осадков и предотвратить дальнейшее разрушение.

После устройства кровли в Панораме начнут внутренние ремонтно-реставрационные работы.