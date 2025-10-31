О миграции без иллюзий: порядок, ответственность и поддержка внутреннего рынка труда

Интервью с координатором Севастопольского отделения ЛДПР Ильёй Журавлёвым.

– Илья Григорьевич, в последнее время всё чаще поднимается вопрос миграционной политики. Почему, сейчас особенно важно уделять этому направлению внимание?

– Сегодня миграционная тема выходит далеко за рамки статистики или трудового рынка – она напрямую связана с безопасностью, социальной стабильностью и демографией. ЛДПР всегда последовательно выступала за наведение порядка в этой сфере. Миграция должна быть строго регулируемой, понятной и экономически обоснованной. Россия – открытая страна, но не проходной двор. Каждый, кто приезжает сюда, обязан соблюдать наши законы, уважать культуру и традиции, владеть русским языком, не создавать государство в государстве, образовывая квартирные анклавы. Более того время показало, что рассчитывать на ассимиляцию мигрантов абсолютно не оправдано.

– Какие ключевые меры ЛДПР предлагает для борьбы с нелегальной миграцией и связанными с ней нарушениями?

– Мы предлагаем целый комплекс мер, направленных на то, чтобы организованная нелегальная миграция стала прозрачной и экономически обоснованной. Прежде всего – введение прогрессивной шкалы штрафов для компаний, повторно нарушающих миграционное законодательство. Наказание должно быть таким, чтобы ни одна фирма не захотела рисковать ради краткосрочной выгоды. Кроме того, необходимо взыскивать ущерб с лиц, причастных к организации незаконных схем – будь то представители диаспор или посредники. Все, кто участвует в этих процессах, должны понимать неизбежность ответственности – вплоть до лишения гражданства и конфискации имущества.

– Недавно ЛДПР предложила запретить въезд в Россию мигрантам, которые имели судимость, даже если она уже погашена. Почему партия считает это необходимым шагом?

– Это абсолютно логичная и своевременная инициатива. Если человек уже преступал закон, особенно в другой стране, то нет никаких гарантий, что он не сделает этого снова. Россия не должна становиться убежищем для тех, кто несёт потенциальную угрозу обществу. Наша позиция проста: безопасность граждан –приоритет. Законопослушным людям дорога в Россию открыта, но те, кто связан с криминалом, должны быть отсеяны на границе. Это не вопрос жёсткости, а вопрос здравого смысла и ответственности государства перед своими людьми.

– Сейчас одобрена новая миграционная программа России на 2026–2030 годы. Насколько предложения ЛДПР совпадают с её подходами?

– Новая концепция действительно во многом перекликается с тем, о чём ЛДПР говорит уже много лет. Она стала правопреемником предыдущего документа, но при этом сделан акцент на конкретных и измеримых показателях, соответствующих сегодняшним реалиям.

В числе приоритетов – целевая система привлечения квалифицированных специалистов, цифровой контроль за трудовой деятельностью мигрантов, борьба с теневой занятостью. Эти принципы полностью совпадают с нашими инициативами. Можно с уверенностью сказать, что государство должно не только ограничивать потоки, но и грамотно управлять ими, исходя из интересов экономики и безопасности страны и наших, повторюсь граждан.

– Как в этих условиях поддержать бизнес, который работает честно и не использует нелегальный труд?

– Это очень важный момент. Наша позиция – не наказание ради наказания, а создание равных условий для всех. Работодатели, которые соблюдают закон и платят налоги, должны быть защищены. Для них нужна прозрачная система получения разрешений, понятная квота и отсутствие избыточной бюрократии. А вот тем, кто строит бизнес на нелегальном труде, — никаких поблажек. Только так можно очистить рынок от теневых схем и вывести на первый план квалифицированных российских специалистов.

– Как эта политика отражается на регионах, в частности, на Севастополе?

– В Севастополе уже действует ограничение на использование мигрантов в отдельных сферах, чтобы рабочие места оставались за местными жителями. Это правильная практика. Она стимулирует работодателей повышать оплату труда, обучать специалистов и формировать устойчивый внутренний рынок труда. Мы должны вкладываться в подготовку собственных кадров, развивать профессиональные колледжи, систему профориентации и карьерного роста. Когда у граждан есть стабильная работа и достойная зарплата, отпадает потребность в дешёвой нелегальной рабочей силе.

– Какой, по вашему мнению, должна быть цель миграционной политики России в целом?

– Цель проста: порядок, прозрачность и приоритет своих граждан. Миграция — это инструмент, а не самоцель. Она должна помогать развивать экономику, а не подменять внутренний трудовой рынок. ЛДПР во главе угла ставит прежде всего порядок, это простите, не жёсткость ради жёсткости, а справедливость. Те, кто хочет работать честно, пусть работают. Те, кто нарушает законы, должны покинуть страну. Мы многонациональное государство, и в этом наша сила и богатство. Но жить в России можно только по её законам, уважая её народ, язык и ценности.

Благодарим Вас за столь интересное и информативное интервью, тема действительно сегодня животрепещущая. Спасибо.

Андрей Крымский

