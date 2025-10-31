На «Омеге» волонтёры нашли автомобильный бампер  

В международный День Чёрного моря воспитанники Севастопольского центра эколого-натуралистического творчества вышли на субботник к бухте Круглая. Непосредственно у береговой линии там находится особо охраняемая природная территория.

Участники акции провели тщательную уборку и собрали несколько мешков мусора. Неожиданной находкой стал автомобильный бампер.

Международный день Чёрного моря появился в 1996 году, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Чёрного моря.

Наш экологический эксперт Константин Горалевич рассказал о том, как надо заботиться о Чёрном море.

Андрей Крымский

