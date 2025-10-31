Погода в Севастополе 31 октября

Погода
31-10-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с,

днем юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+14°,

днем +18…+20°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 