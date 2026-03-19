В школах появится урок «Моя семья»

С 1 сентября 2026 года в российских школах появится дополнительный урок «Моя семья» для учеников 1–4-х классов. На нём дети изучат, как жить в обществе, любить Родину и соотечественников, ценить историческую память, крепкую семью, достоинство и свободу.

Урок пока добровольный — школы сами решают, вводить его или нет.

Учебные пособия для курса уже включены в федеральный перечень учебников, подтвердили в Минпросвещения РФ.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города