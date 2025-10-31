Бешеная куница укусила cевастопольского винодела Павла Швеца 

«Сплю ночью с женой и собачкой в своей постели и вдруг просыпаюсь от укола в колено. Спросонья подумал, что шпиц Мотильда сдурела, но в следующее мгновение и она подскочила и залаяла от испуга. Нашарил рукой клавишу торшера и обомлел!» — рассказал винодел.

Как оказалось, в этот момент по его дому расхаживал чёрный зверь с длинным пушистым хвостом. Он проник через приоткрытую стеклянную дверь.

Пока Павел Швец заряжал свое ружье, животное сбежало. Через несколько дней пойманное животное скончалось в клетке. А спустя две недели пришло подтверждение, что куница действительно оказалась больной.

Павел получает лечение, и теперь в течение 9 месяцев не сможет пить вино и ходить в баню.

Ранее сообщалось, что в Терновском муниципалитете Севастополя ввели карантин по бешенству.

Ольга Сурикова