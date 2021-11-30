На что хватает среднестатистическому севастопольцу 

Где грань бедности

Прощание с потребительской корзиной

До конца 2020 года прожиточный минимум в стране рассчитывался исходя из стоимости потребительской корзины для трудоспособного населения, детей и пенсионеров.

В этом документе прописывались конкретные продукты питания и их количество на год для разных категорий граждан. Так, пенсионерам полагалось 84,3 кг хлебных продуктов (хлеба и макаронных изделий, муки, круп и бобовых), 70 кг картофеля, 105 кг овощей и бахчевых культур, 45 кг свежих фруктов, 21,2 кг сахара и кондитерских изделий, 54,5 кг мяса, 18 кг рыбы и 245,4 кг молока и молочных продуктов, 200 штук яиц, 10 кг растительного масла и маргарина, 4,1 кг соли, чая и специй.

На смену «потребительской корзине» пришли расчеты МРОТ и прожиточного минимума.

На душу населения на 2022 год устанавливается прожиточный минимум в размере 11 950 руб, для трудоспособного населения 13 026 руб, для пенсионеров 10 027 руб и для детей 12 766 руб.

В России, да и в Севастополе, уже неоднократно проводились демонстративные эксперименты, как прожить на прожиточный минимум и питаться по списку потребительской корзины. Как правило, их общий итог сводился к потерянным кг экспериментатора, плохому настроению из-за безудержной экономии, боязни потратить деньги сверх нормы и невозможности все-таки учесть все форс-мажоры, сверхтраты, праздники и развлечения.

Что интересно, во многих странах, которые, кстати, от понятия «потребительская корзина» не отказывались, в отдельную подгруппу продуктов выделены алкоголь и табак, которые в российской корзине отсутствуют. Мы не за пропаганду нездорового образа жизни, мы за констатацию среднестатистических покупок граждан. Вот как пример статистическое ведомство Австралии даже специально оговаривает, что моральные и социальные суждения не влияют на состав корзины.

В Великобритании корзина включает свыше 700 наименований товаров и услуг. Изменения в нее вносятся ежегодно, поэтому точно отображают текущую структуру потребления. Так, в 2017 году в список внесли альтернативное молоко, джин и велосипедные шлемы. В 2021 году добавили санитайзер, гантели, мужские пижамные штаны, «умные» часы и гибридные автомобили. Зато убрали несколько видов ковров, сэндвичи из кафетерия и золотые цепочки.

Поэтому само понятие «потребительская корзина» не имеет негативного смысла, просто ее размер в России был предельно скуден, и переход на расчет прожиточного минимума несущественно изменил набор тех продуктов, которые можно купить за эти деньги. Но согласимся с правительством, что этот показатель нужен больше для расчета социальных пособий, пенсий.

Квартиры недоступны, но спасибо за бесплатное море

Попробуем выяснить, как живет среднестатистическая севастопольская семья, на что тратит свой бюджет.

В рейтинге регионов России Севастополь находится на последнем месте по доступности приобретения жилья для семей, и чтобы накопить на квартиру им понадобится 16 лет. Средняя зарплата составляет около 38,2 тыс. руб. Такие цифры публикует правительство города.

Мы пообщались с обычной молодой семьей, которая живет в браке 6 лет. Саша держит небольшой магазинчик на одном из рынков города, он индивидуальный предприниматель. Его жена Карина сидит с двухлетним ребенком, но и до рождения сына не работала. Сейчас она пытается продавать вещи через социальные сети, чтобы как-то помочь мужу содержать семью. Они снимают двухкомнатную квартиру в Гагаринском районе города за 25 тыс. руб. и около 4 тыс. руб платят за коммунальные услуги.

Саша зарабатывает от 40 до 50 тыс. руб., иногда по 70 тыс. руб. Но такой заработок у него появился недавно и взять квартиру даже в ипотеку они сейчас не могут – банк отказывает, так как не хватает совместного официального дохода.

«Большую часть, как понимаете, забирает съем квартиры, потом продукты и одежда. У нас маленький ребенок, он же постоянно растет, обувь чуть ли не каждый месяц менять приходится, лекарства. В сентябре мы все тяжело переболели, наверное, коронавирус, но лечились сами, все лекарства сами. Отложить не получается ни копейки. Спасибо еще на ребенка получаем до трех лет «путинские». У самой получается заработать не более 8-10 тыс. руб. и то, я на них опять же закупаю следующий товар», — рассказала нам Карина. Поехать куда-то на отдых семья не может себе позволить, для них является отрадой наличие Песочной бухты недалеко от дома, где ребенок может играть практически каждый день.

Еще одна статья расходов для них это уже старенький отечественный автомобиль. Купить новый опять же не получается, а на этот еще и запчасти дешевые.

Развлечений у ребят немного: Саша два раза в неделю ходит играть с друзьями в футбол, иногда выбираются в кафе, но чаще — прогулки на свежем воздухе в парке с сыном.

Вторая семья, которая с нами поделилась своей историей, живет в браке четыре года. Вова работает таксистом, зарабатывает около 35-40 тыс. руб. в месяц, это если не поломается машина, жена Таня в декрете с ребенком, которому почти 3, и от первого брака у нее еще десятилетняя дочка. Первый муж погиб, поэтому растят двоих деток вместе. Живут вместе с родителями Вовы, потому что позволить снять себе квартиру не могут.

«Мы помогаем оплачивать родителям коммуналку и покупаем продукты, семья большая, на это уходит много денег. Одежду на младшего отдают знакомые от своих выросших детей, я никогда не отказываюсь, можно на «мамских» форумах что-то купить б/у, мы так брали коляски, кроватку, теперь велосипед. Младший пошел в садик, устроилась на работу, но он постоянно болел, сидеть с ним больным некому – свекровь работает, свекру не доверяем – и пришлось уволиться. Опять же дети болеют, заражают и нас, лекарства дорогие. Нужно еще и игрушки покупать», — рассказала нам Татьяна.

Этим летом они на неделю сняли в Любимовке недорогой домик и отдохнули семьей там, а так возили деток иногда на море, когда Вова не «таксовал». Моря и пляжа рядом с их домом нет. Из развлечений – иногда свекровь отпускает сходить вдвоем в кино или кафе, но чаще ходят к друзьям в гости или к ним приходят знакомые. Мечты о своей квартире связывают с возможностью оформления для Вовы документов моряка и его последующими полугодовыми рейсами.

Конечно, жизнь тех семей, которым родители помогли купить квартиру или досталась в наследство, выглядит несколько иначе. Они могут более свободно располагать своими финансами, уделять больше внимания отдыху, развлечениям, качественному питанию, брендовой одежде или откладывать на дорогостоящие покупки и поездки.

Бедный, но самостоятельный

Еще одной широкой категорией населения в Севастополе являются студенты. Стипендия в СевГУ, например, 3 тыс. руб, это, если удалось поступить на бюджет.

Наш собеседник Роман – студент четвертого курса СевГУ. Он со второго курса уже начал подрабатывать в развлекательных заведениях города – официантом, аниматором. Но чем младше курс, тем делать это сложнее – преподаватели заставляют ходить на все пары и часто ставят их на субботу, а выходные — это главные дни, когда можно заработать. За смену платят в среднем тысячу-полторы, иногда получается подработать и вечером, но только не на сессионных неделях.

Рома снимает с друзьями квартиру, с каждого получается по 10 тыс. руб. и коммуналку делят на всех.

Конечно, как бы он не старался подрабатывать, но без помощи родителей ему не обойтись.

«Еда. Проезд. У нас корпуса университета находятся в разных концах города, поэтому приходится много ездить. Иногда в кино ходим с друзьями, с девушкой встречаюсь, но на нее я трачу как раз то, что получается заработать за выходные», — поделился наш собеседник. Говорит, так экономит на чем может, чтобы меньше просить денег у родителей, одежду, обувь старается покупать в стоках или в молодежных сетевых магазинах. На лето уезжает к родителям в Джанкой, чтобы не снимать здесь лишний месяц квартиру.

Своей самостоятельностью от детей гордится пенсионерка Марина. Ее пенсия в 11 тыс. руб. вызывает у нее страх. Из этих денег 4 тыс. руб. обходится коммуналка, 2 тыс. руб. — лекарства, которые она должна каждый месяц принимать.

«Я же должна покупать порошок, моющее для посуды, шампунь, зубную пасту. Это уже, если самое дешевое, 500 руб. В том месяце пломбировала зуб в государственной стоматологии, сказали бесплатно такое не сделаем. Заплатила 3 тыс. руб. и еще надо коронку поставить это еще 10 тыс. руб надо. И это минимально. А в конце месяца я заболела коронавирусом. Часть лекарств мне дали, но многое покупала сама», — начала она подсчитывать расходы, даже еще не добравшись до еды, ее 11 тыс. руб. закончились при этом.

Она поделилась, что работает в одной семье няней, что позволяет ей более свободно себя чувствовать и не подсчитывать каждую копейку, а главное покупать подарки и гостинцы внукам и не просить помощи у детей. Ее огорчает только, что возраст дает о себе знать, с каждым годом ей сложнее будет справляться с ребенком и спрос на ее услуги скоро закончится. Поэтому на свою дальнейшую старость она старается еще как можно больше откладывать. А еще рассматривает возможность переезда в Армянск, где живут ее знакомые, там значительно дешевле будет стоить квартира, у нее останутся сбережения. Да и продукты, чем дальше от Севастополя, тем стоят дешевле.

Превалирующее большинство живущих в Севастополе все-таки не желает расставаться с городом из-за наличия моря, его красоты и атмосферы. Поэтому в городе и держится высокая арендная стоимость квартир и цены на прочие товары и услуги, что и бьет по карману среднестатистического севастопольца.

Ольга Сурикова