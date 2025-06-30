Получить водительские права станет не только сложнее, но и дороже

С сентября 2025 года в России могут значительно вырасти пошлины за получение водительских прав и оформление документов на автомобиль. Соответствующий законопроект разработал Минфин РФ, его уже направили на рассмотрение правительственной комиссии.

Согласно документу, госпошлина за получение водительского удостоверения увеличится в два раза. За права старого образца придётся заплатить 4 тысячи рублей, за новое удостоверение — 6 тысяч. Международные права также подорожают — с 1,6 до 3,2 тысячи рублей.

Вырастет стоимость и других услуг. За паспорт транспортного средства (ПТС) предлагают брать 1,2 тысячи рублей вместо нынешних 800. Свидетельство о регистрации автомобиля на бумаге будет стоить 1,5 тысячи (вместо 500 рублей), а на пластиковой карте — 4,5 тысячи рублей (сейчас 1,5 тысячи).

Также может подорожать выдача госномеров. На автомобиль — с 2 до 3 тысяч рублей, на мотоцикл или прицеп — с 1,5 до 2,25 тысячи. Разрешение на переоборудование машины обойдётся в 3 тысячи рублей (вместо одной). А документ на перевозку опасных грузов — 2,25 тысячи рублей против прежних 1,5 тысячи.

Одновременно в Госдуме обсуждается расширение полномочий ГИБДД: ведомство сможет аннулировать водительские права по состоянию здоровья.

Дмитрий Островский

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