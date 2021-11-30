Жительница Севастополя перевела мошенникам 2,5 млн рублей

Одним из потерпевших стал 41-летний мужчина, который решил приобрести на «Авито» дорогостоящую кофе-машину и перечислил в качестве предоплаты 250 тысяч рублей продавцу. Сразу после получения денег тот перестал выходить на связь.

В Севастополе в полицию обратились трое жителей города, которые перевели мошенникам более трех миллионов рублей.

«Позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности регионального коммерческого банка и под предлогом защиты банковского счета убедил женщину установить на ее смартфон приложение для удаленного доступа к интернет-банкингу и сообщить секретный код. Получив таким образом контроль над банковским счетом, мошенник похитил 2 миллиона 432 тысячи рублей», — рассказали подробности схемы мошенников в пресс-службе городского УМВД.

В третьем случае 45-летняя женщина поверила неизвестному, который представился сотрудником банка и под предлогом защиты денежных средств убедил ее снять с банковского счета 383 тысячи рублей, а затем внести их на указанный им счет.

В ведомстве добавили, что в настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе у 82-летней местной жительницы дистанционные мошенники похитили около миллиона рублей.

Ольга Сурикова