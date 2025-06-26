Миллионы за аренду: пока новые катера «созревают», город продолжает тратиться

В Севастополе снова арендуют пассажирский катер — на этой неделе ГУП «Севэлектроавтотранс им. Круподёрова» объявило очередной конкурс. Судно вместимостью от 90 человек планируется использовать на городских линиях до конца года.

Как следует из документации, речь идёт о временном предоставлении судна (фрахтовании) вместе с экипажем. Приём заявок идёт до 2 июля, а итоги конкурса станут известны ближе к середине месяца. При этом уже сейчас можно подсчитать: аренда катера будет обходиться городу почти в миллион рублей в месяц.

Это не первый подобный контракт: государственный перевозчик вынужден прибегать к фрахту судов, потому что собственный флот остаётся недостаточным. Основная причина — затянувшееся строительство новых катеров, которые до сих пор не введены в эксплуатацию.

Пять лет ожидания

Проект обновления городского флота начался ещё в 2020 году. Предполагалось построить пять современных пассажирских катеров проекта PV20S, которые курсировали бы через Севастопольскую бухту. Первые два судна собирали на заводе «Ростр» в Новой Ладоге — они были спущены на воду в октябре 2024 года и спустя два месяца отбуксированы в Севастополь. Сейчас оба катера находятся на территории СРЗ «Вымпел» в Камышовой бухте.

Как сообщил департамент транспорта «Севастопольской газете», их готовность составляет 98% и 90% соответственно. Судна проходят дооборудование, но на линии не выйдут раньше конца 2025 года — сначала им предстоят швартовые и ходовые испытания, а затем регистрационные процедуры.

Три других катера строятся в Самаре на предприятии «Нефтефлот». Их готовность — всего 60%. Причиной многолетней задержки называют проблемы с поставками импортных комплектующих, возникшие ещё в 2021 году. Несмотря на это, городские власти не стали разрывать контракт, а разрешили продлить его на два года.

Деньги — идут, катеров — нет

Согласно условиям начального контракта, все пять судов должны были быть поставлены в Севастополь до мая 2022 года. На тот момент общая стоимость проекта составляла 1,245 млрд рублей.

С тех пор прошло более трёх лет, но новые суда продолжают оставаться в статусе «почти готовых» — без движения и без пассажиров. В то же время городу приходится решать вопрос перевозок с помощью арендованных катеров. И каждое такое временное решение влетает в копейку — для бюджета, но не для пассажиров, которые, как и раньше, зависят от старых катеров и нестабильного расписания.

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Дмитрий Островский

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