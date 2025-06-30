В Ялте фотографа наказали за съёмку «воздушных гимнастов» под куполом армянской церкви

Ялтинский фотограф оказался в центре скандала из-за серии снимков, опубликованных в соцсетях. На фото — воздушные гимнасты, исполняющие трюки прямо под сводами старинной армянской церкви Сурб Егия. В МВД Крыма заявили, что публикация оскорбила чувства верующих.

Церковь XIV века считается памятником федерального значения. Как уточнили в полиции, фотографии были обработаны в графическом редакторе: трюки гимнастов сняты отдельно и совмещены с интерьером храма. Автор признался, что не хотел никого задеть — напротив, его вдохновила красота архитектуры.

Тем не менее, в отношении фотографа составили административный протокол. Материалы уже переданы в мировой суд Белогорского района.

Теперь ялтинцу придётся объясняться перед судом — насколько искусство может быть уместным в святых местах.

Дмитрий Островский

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