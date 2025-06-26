Сколько стоит посещение открытых бассейнов в Севастополе

В этом году начало лета в Севастополе, да и в Крыму совсем не радует теплым морем. Да у многих еще остались опасения после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Поэтому как альтернативу купанию в море и севастопольцы, и гости города выбирают сейчас отдых в открытых бассейнах. Насколько это дорого и где в Севастополе можно поплавать в открытом бассейне, еще и с подогревом, читайте в новой подборке «Севкора».

Итак, бассейн на мысе Хрустальный (без подогрева)

Стоимость:⁣⁣⠀

ВЗРОСЛЫЙ —1000₽⁣⁣⠀

ДЕТСКИЙ — 500₽⁣⁣⠀

(включено шезлонг и полотенце)⁣⁣⠀

Есть возможность приобрести абонемент и посещать со скидкой бассейн.

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Открытый бассейн в отеле «Аквамарин» (с подогревом)

ВЗРОСЛЫЙ — 3 000₽⁣⁣⠀

ДЕТСКИЙ — 1500 ₽⁣⁣⠀

Абонементов нет.

Открытый бассейн в яхт-клубе «Юг» (без подогрева)

ВЗРОСЛЫЙ — 1 000₽⁣⁣⠀(в выходной день -1300)

ДЕТСКИЙ — 6000 ₽⁣⁣⠀

Абонементов нет.

Открытый бассейн в парк-отеле «Песочная бухта» (с подогревом)

ВЗРОСЛЫЙ — 1 000₽⁣⁣⠀(в выходной день -1700)

ДЕТСКИЙ (5-11лет) — 8000 ₽⁣⁣⠀(1200р)

Вечерний тариф ( с 17:00):

ВЗРОСЛЫЙ — 750₽⁣⁣⠀(в выходной день -1000)

ДЕТСКИЙ — 500₽⁣⁣ (700р)

Открытый бассейн в отеле «Омега-клуб» (без подогрева)

ВЗРОСЛЫЙ — 600₽⁣⁣⠀

ДЕТСКИЙ — от 200 до 600₽⁣⁣⠀

Открытый бассейн в отеле «Ривьера» (без подогрева)

ВЗРОСЛЫЙ — 600₽⁣⁣⠀

ДЕТСКИЙ до 10 лет — 300₽⁣⁣⠀

Также есть открытые бассейны в некоторых гостевых домах в Севастополе на Фиоленте. Цены здесь колеблются в районе 1500р за два часа

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Ольга Сурикова