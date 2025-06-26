Сколько стоит посещение открытых бассейнов в Севастополе

В этом году начало лета в Севастополе, да и в Крыму совсем не радует теплым морем. Да у многих еще остались опасения после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Поэтому как альтернативу купанию в море и севастопольцы, и гости города выбирают сейчас отдых в открытых бассейнах. Насколько это дорого и где в Севастополе можно поплавать в открытом бассейне, еще и с подогревом, читайте в новой подборке «Севкора».
Итак, бассейн на мысе Хрустальный (без подогрева)
Стоимость:⠀
ВЗРОСЛЫЙ —1000₽⠀
ДЕТСКИЙ — 500₽⠀
(включено шезлонг и полотенце)⠀
Есть возможность приобрести абонемент и посещать со скидкой бассейн.
Открытый бассейн в отеле «Аквамарин» (с подогревом)
ВЗРОСЛЫЙ — 3 000₽⠀
ДЕТСКИЙ — 1500 ₽⠀
Абонементов нет.
Открытый бассейн в яхт-клубе «Юг» (без подогрева)
ВЗРОСЛЫЙ — 1 000₽⠀(в выходной день -1300)
ДЕТСКИЙ — 6000 ₽⠀
Абонементов нет.
Открытый бассейн в парк-отеле «Песочная бухта» (с подогревом)
ВЗРОСЛЫЙ — 1 000₽⠀(в выходной день -1700)
ДЕТСКИЙ (5-11лет) — 8000 ₽⠀(1200р)
Вечерний тариф ( с 17:00):
ВЗРОСЛЫЙ — 750₽⠀(в выходной день -1000)
ДЕТСКИЙ — 500₽ (700р)
Открытый бассейн в отеле «Омега-клуб» (без подогрева)
ВЗРОСЛЫЙ — 600₽⠀
ДЕТСКИЙ — от 200 до 600₽⠀
Открытый бассейн в отеле «Ривьера» (без подогрева)
ВЗРОСЛЫЙ — 600₽⠀
ДЕТСКИЙ до 10 лет — 300₽⠀
Также есть открытые бассейны в некоторых гостевых домах в Севастополе на Фиоленте. Цены здесь колеблются в районе 1500р за два часа
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Ольга Сурикова