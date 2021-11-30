Развожаев озвучил план по открытию роддома №2

К 13 декабря должны уйти все рабочие

На данный момент здание роддома №2, которое долгое время находилось на ремонте, находится в стадии приема работ. Об этом сегодня, 30 ноября, заявил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Работы не приняты. Мы находимся в стадии приема работ. Они практически все завершены. Все недоделки, которые были, касающиеся технологического оборудования, завершены», — отметил губернатор.

Он добавил, что главная остановка была за модулем охлаждения для вентиляции, без которого, по современным требованиям, больница такого уровня, не может работать. После открытия уровень классности роддома будет выше, чем был до ремонта. Далее предстоит огромная работа по монтажу оборудования, мебели и клинингу помещений.

«План следующий: до 13 декабря все уходят — строители, подрядчики, монтаж, клининг. У нас получается полностью готовое, отмытое помещение. После этого приходит Роспотребнадзор, берет финальные смывы, изготовление их примерно неделя. Я поставил задачу, чтобы 20 числа уже первого пациента- роженицу, наш роддом принял», — подчеркнул Развожаев.

Он отметил, что, несмотря на старое здание, которое уже не отвечает всем современным требованиям, они старались создать условия, чтобы роженицы в больнице чувствовали себя, как дома.

Напомним, капитальный ремонт роддома № 2, как известно, начался в ноябре 2019 года. И сроки сдачи его постоянно сдвигались.

Ольга Сурикова