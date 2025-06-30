В Севастополе городские бассейны закрываются на техническое обслуживание

Сегодня в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя, начальник управления спорта города Сергей Резниченко, что «точно есть необходимость закрыть все бассейны на техническое обслуживание».

С 7 июля закрывается бассейн во Дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой. Большой плавательный бассейн ФОК Инкерман закроется с 14 июля, а бассейн СШОР № 1 (ул. Вакуленчука) закрыт с 23 июня.

Уже с 1 августа спортивные объекты начнут открываться.

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