В Севастополе решают судьбу римского лагеря: рынок или археопарк?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил замгубернатору Максиму Жукалову разобраться с ситуацией вокруг уникального памятника археологии — римского форта II–III веков в балаклавской Кадыковке. Сейчас часть территории, где были проведены археологические раскопки для проекта Кадыковского рынка, может быть застроена, а другой участок и вовсе оказался в частной собственности под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

«Не очень понимаю, как можно было участок ИЖС там тоже организовать на этом месте», — заявил Михаил Развожаев на совещании. По словам замгубернатора Жукалова, проект нового рынка официально прошёл археологические изыскания, и теперь нужно оценить, возможно ли строить, не нанеся ущерба памятнику. Однако Развожаев поручил Жукалову проработать возможность создания на этом месте общественного пространства или археопарка: «Второй участок точно надо будет каким-то образом решать, оставлять его как общественное пространство. Есть выход — можно покупать или менять».

Ранее стало известно, что земельный участок с засыпанными руинами римского форта оказался в частных руках. Согласно акту госэкспертизы (ГИКЭ), после археологических работ собственник может построить здесь жилое здание прямо поверх древних стен. Учёные утверждают, что форт до конца не исследован, а его уничтожение будет невосполнимой потерей — аналогов этому памятнику в России нет.

Старший научный сотрудник «Хоры Херсонеса» Валентин Дорошко объяснил севастопольским журналистам: римский форт защищал гавань Балаклавы и Херсонесское государство, а в XIII веке на его руинах возникло средневековое поселение Нихора. В 1992 году здесь был найден клад римских динариев, а раскопки велись с перерывами до 2013 года. Уникальное место могло бы стать частью историко-культурного парка.

Учёные и общественники призывают власти сохранить памятник, например, создав археологический парк с музейным пространством под стеклянной крышей — как это сделано в Москве и в ряде европейских стран. Такой проект объединил бы интересы культуры и туризма и стал бы уникальной достопримечательностью для Севастополя.

Напомним, в Севастополе 12 мая утверждена архитектурно-градостроительная концепция реконструкции Кадыковского рынка в Балаклаве. В ходе рассмотрения проекта было принято решение интегрировать лагерь легионеров в конструкцию рынка.

Дмитрий Островский

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