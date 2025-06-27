Власти предложили «Севастопольстройпроект» новым подрядчиком реконструкции Исторического бульвара в Севастополе

Государственная компания «Севастопольстройпроект» может стать новым подрядчиком для продолжения реконструкции Исторического бульвара. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

По словам главы города, контракт на завершение работ пока не заключён. Не определено, будет ли он оформлен по итогам открытого конкурса или через процедуру выбора единственного поставщика. При этом правительство Севастополя уже направило федеральному заказчику предложение о заключении договора с «Севастопольстройпроектом».

«Мы предложили государственное предприятие „Севастопольстройпроект”, чтобы гарантированно отвечать за результат», — заявил Развожаев.

АО «Севастопольстройпроект» было создано городскими властями более пяти лет назад для решения задач в области строительства и капитального ремонта. Однако у компании ранее возникали сложности с реализацией крупных проектов. Например, в 2024 году был расторгнут контракт на строительство школы на Северной стороне после многократного продления сроков и роста стоимости работ с 430 до почти 540 млн рублей. В итоге объект передали частному подрядчику.

Также за время работы «Севастопольстройпроекта» вторая очередь реконструкции парка Победы подорожала с 403 до 713 млн рублей, а срок сдачи перенесли на конец 2025 года. Кроме того, контракт на создание индустриального парка в Севастополе остаётся на стадии «исполнение» уже почти пять лет.

В настоящее время официального решения о заключении контракта на реконструкцию Исторического бульвара с «Севастопольстройпроектом» нет.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил во время отчета перед заксобранием Севастополя, что в ближайшее время по замороженной реконструкции Исторического бульвара ожидаются конкретные подвижки. По его словам, уже в этом году планируется заключить контракт на проведение работ, несмотря на отсутствие утверждённого проекта и нехватку средств.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города