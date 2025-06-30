Жители улицы Геловани бьют тревогу: пока идут суды, их уже лишают тротуара и придомовой территории

Как уже сообщалось, жители дома №1 по улице Геловани через суд добиваются пересмотра проекта заездного «кармана» для общественного транспорта на остановке «улица Флагманская».

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Жильцы сообщили, что, несмотря на поданное ими исковое заявление и ходатайство об обеспечении иска в Ленинский районный суд Севастополя, строительные работы по обустройству заездного кармана на остановке «ул. Флагманская» начались в тот же день, когда судом было отказано в принятии обеспечительных мер.

Ими подчеркивается, что работы, которые начали проводить с 28 июня, носят необратимый характер и лишают всякого смысла сам судебный процесс: если остановка будет капитально перестроена, даже возможное удовлетворение иска окажется просто невозможным к исполнению.

В суде отказ принять обеспечительные меры —остановить строительные работы — обосновали отсутствием доказательств изменения схемы пешеходного движения.

Тем временем, подрядчик уже в выходные дни 28 и 29 июня приступил к демонтажу бордюров и вскрытию асфальта. Также жильцы возмущены, что при проведении этих работ не соблюдены нормы безопасности, территория не огорожена, строительная техника «соседствуют» с проходящими по тротуару пешеходами.

В очередной раз обращаясь к органам власти, жители дома задаются вопросом, кто понесёт ответственность, если суд всё же признает правоту истцов, а строительные работы уже окажутся завершены, и кто компенсирует нанесённый ущерб.

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Ольга Сурикова

Фото: жители улицы Геловани