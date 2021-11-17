В Севастополе в 2022 году средняя зарплата составит 41,7 тысяч рублей

Прогноз правительства города

Сегодня, 17 ноября, на заседании правительства был утвержден прогноз социально-экономического развития Севастополя на 2022 год, в котором зафиксирована стабилизация экономики в регионе.

Докладчик по данному вопросу и.о. директора департамента экономического развития Севастополя Алексей Попов отметил, что в городе к концу 2021 ожидается рост реальных денежных доходов населения на уровне 101%, а в 2022 — 101,8%.

По его словам, в 2020 году в Севастополе средняя по экономике заработная плата увеличилась с 33,3 до 35,5 тысяч рублей. По состоянию на август 2021 года она составила 38, 3 тысячи рублей, и в 2022 году прогнозируется рост на уровне 6% до 6,4% до 2024 года.

Попов отметил, что при составлении прогноза использовалось два метода. И по каждому из них средняя зарплата в регионе в следующем году приблизится к 42 тысячам рублей.

«В 2022 году 41 670 в консервативном варианте, в базовом варианте 41 790», — уточнил чиновник.

«К зарплате средней по экономике к ней привязываются индикаторы национальных проектов, зарплаты бюджетников, медиков. Мы обязаны их обеспечивать. У медиков, врачей не мене должны быть зарплаты», — подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пояснив, что средняя зарплата — это расчетная экономическая величина, которая формирует зарплаты в бюджетной сфере.

Напомним, в Севастополе был утвержден прожиточный минимум на 2022 год в размере 11 950 рублей, для трудоспособного населения 13 026 рублей, для пенсионеров 10 027 рублей и для детей 12 766.

Ольга Сурикова