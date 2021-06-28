Севастополь на последнем месте по доступности покупки жилья

Копить на бюджетную квартиру нужно 16 лет

На портале РИА Рейтинг опубликован очередной рейтинг регионов по доступности приобретения жилья для российских семей на начало 2021 года, в котором Севастополь занял последнюю 82 строчку.

«Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь российской семье с одним ребенком придется копить на такую квартиру в среднем не 4,6, а минимум 4,7 лет» — сообщают РИА Новости.

Первую строчку рейтинга доступности жилья занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Жителям этого региона чтобы улучшить жилищные условия, необходимо затянуть пояса всего на год, а семьям из Севастополя для этого понадобится почти 16 лет.

Примечательно, что в пятерку «лучших с конца» входят: Севастополь,

Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым, Чеченская Республика, Алтайский край. Столица России – Москва занимает 38 строчку, а Санкт – Петербург 23 позицию.

Напомним, согласно обновленным данным аналитических агентств стоимость квадратного метра жилья на рынке недвижимости в Севастополе за первую половину 2021 года выросла на 20 % и составляет 123,9 тыс рублей.

Дмитрий Островский