Менее четверти гостевых домов Севастополя вышли из тени

В Севастополе 47 гостевых домов провели самооценку и вошли в единый реестр средств размещения. Каждому дому присвоят уникальный номер. Его будут указывать в рекламе и на сайтах-агрегаторах.

«Легализация гостевых домов открывает возможности для севастопольских объектов размещения выйти из «серой зоны». Это не только значительно увеличивает номерной фонд региона, но и способствует повышению уровня сервиса», – отметила и.о. начальника управления туризма Мария Ветлицкая.

Севастополь участвует в масштабном эксперименте, охватывающем 17 регионов Российской Федерации. Эксперимент по обязательной классификации всех гостевых домов проводится в 17 регионах страны.

Цель проекта – обеспечить современные стандарты качества и безопасности при размещении туристов.

По данным сервиса Ostrovok, в Севастополе в 2025 году доступно 228 гостевых домов.

Фото: ostrovok.ru

Андрей Крымский

