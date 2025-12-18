Ускорение темпа ремонтных работ на Днепровском мосту не снизило их качество

Ремонтные работы на верхней части Днепровского моста завершены на два дня раньше планируемого. По словам вице-губернатора Павла Иено, первый – длинный – график был связан с так называемыми «окнами», которые согласовали железнодорожники.

Для застывания мастики, которой залиты деформационные швы, достаточно суток.

В нижней части путепровода работы ещё продолжаются.

Проект реконструкции Днепровского моста находится в стадии разработки. В городском правительстве рассчитывают его получить в первом полугодии следующего года. Работы могут начаться после определения источника финансирования.

Уже понятно, что при проведении реконструкции полосы будут перекрываться поочерёдно. Помимо организации реверсивного движения власти продумают варианты объезда.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города