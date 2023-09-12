Как грамотно обеспечить информационную безопасность

Интернет и социальные сети появились далеко не вчера и прошли целую эволюцию. От простых и примитивных чатов тет-а-тет до современных и привычных. Ежедневно туда заглядывают сотни миллионов человек. Знакомятся, общаются, находят нужную информацию, предлагают товары и услуги.

Социальные сети — зеркало современного общества. А в обществе присутствует как хорошее, так и плохое. И как в настоящем социуме, в социальных сетях нужно самостоятельно заботиться об информационной безопасности. Старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо рассказал, какие правила нужно соблюдать при использовании социальных сетей, чтобы жить было проще и безопаснее.