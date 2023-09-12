В Инкермане готов дом для детей-сирот

Город
12-09-2023
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Прокуратура проверила готовность многоквартирного дома по улице Шевкопляса в Инкермане. Здесь жилье должны получить дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В ведомстве уточнили, что выезд на объект был осуществлен совместно с представителями ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» и подрядчиком ООО «Альфа Групп Подряд».

«Строительная готовность многоквартирного дома составляет 100%. В настоящее время получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, недавно в Инкермане сдали дом для переселенцев из аварийного жилья.

Ольга Сурикова

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