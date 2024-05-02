Спортивный успех: самбисты Севастополя взяли бронзу на турнире «Победа» в Санкт-Петербурге

Команда севастопольских самбистов завоевав бронзовые медали на международных соревнованиях по самбо «Победа», проходивших с 29 апреля по 1 мая в Санкт-Петербурге.

Этот успех стал особенно значимым, так как в последний раз наши атлеты поднимались на пьедестал этого престижного турнира десять лет назад. В составе команды выступали Александр Вишневецкий, Артём Глущук, Артём Федосеев, Георгий Бондаренко, Дмитрий Пашковский, Данил Подлевский, Даниил Черноусс, Лев Рыманов и Никита Коротков.

В ходе соревнований наши спортсмены показали отличные результаты, победив команды Волгограда (6:3) и Новороссийска (5:4), но в напряжённом полуфинале уступили команде из Санкт-Петербурга со счетом 4:5. Турнир собрал около 500 участников из городов-героев, городов воинской славы и федеральных округов, подтверждая высокий уровень организации и конкуренции.

Напомним, спортсмен из Севастополя Антон Брачев завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по самбо.