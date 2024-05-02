МИД Украины: Россия лучше Запада наладила военное производство за 2 года СВО

Россия эффективнее стран Запада справляется с налаживанием военного производства для нужд ведения боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). С таким признанием выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.

«Когда я смотрю, чего Россия достигла в деле восстановления производства оборонно-промышленной базы и чего к настоящему времени достиг весь Запад, мы должны взглянуть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях», — сказал он

Министр признал это с сожалением и добавил, что западные союзники Украины отстают от графика поставок оружия, «несмотря на их усилия»: если они не могут быть достаточно эффективным в этой специальной военной операции, то «насколько они эффективными могут быть, если начнутся другие конфликты и кризисы такого же масштаба?».