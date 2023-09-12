Дорога возле набережной в парке Победы станет пешеходной зоной

На последнем заседании правительства Севастополя обсуждался вопрос перевода автомобильной дороги возле парка Победы в пешеходную зону.

«Настоящий проект постановления подготовлен в целях исключения участка автомобильной дороги «подъезд к парку Победы», который находится между набережной и парковой зоной, из состава дорог общего пользования и перевода его в пешеходную зону. Там будет ограничен въезд автотранспорта, кроме транспорта специальных служб», — доложил и. о. директора департамента транспорта Станислав Таматаев.

Этим летом эвакуаторы постоянно расчищали дорогу от припаркованных здесь авто.

Напомним, в 2023 году рядом с Парком Победы появилась большая парковка на 600 автомобилей.

Ольга Сурикова