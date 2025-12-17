Проект строительства тоннеля в центре Севастополя получает зелёный свет

Главгосэкспертизу устроили результаты инженерных изысканий и проект строительства в Севастополе тоннеля, который соединит улицы Пожарова и Генерала Петрова. Стратегический для города проект получил положительное заключение со второй попытки.

Сам проект, как следует из пояснительной записки, создавался для обеспечения транспортной доступности «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 гг.» на мысе Хрустальном.

Напомним, предполагается построить сам тоннель между улицами Пожарова и Генерала Петрова протяжённостью 317 метров, сделать кольцевую развязку, новые коммуникации и т.д.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города