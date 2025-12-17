В Севастополе мужчина угрожал пассажиру автобуса ножницами

Инцидент произошел вчера вечером в автобусе в районе Комсомольского парка. Один из пассажиров вёл себя неадекватно, размахивал ножницами и угрожал убийством другому пассажиру.

Прибывшие на вызов оперативники задержали 32-летнего нарушителя. Его передали медикам.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в действиях правонарушителя могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Ольга Сурикова