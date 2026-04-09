В Херсонесе Таврическом исследуют, как размывается морское побережье

Рабочая группа музея-заповедника с помощью наземного лазерного 3D-сканера создаст детальную трехмерную модель берегового обрыва. Специалисты музея-заповедника сопоставят ее с моделью, сделанной весной 2023 года, чтобы оценить состояние отдельных участков морского побережья.

Рабочая группа приступила пока только к первому этапу комплексного междисциплинарного исследования по гранту Российского научного фонда. Исследования будут проводиться на северном берегу в 2026–2027 гг.

Первые исследования выполнены на северном берегу, в районе Уваровской базилики.

Работы по 3D-сканированию продолжатся в западном районе Херсонеса, у башни № 1, а также на восточном берегу. Именно здесь находится единственный хорошо сохранившийся участок приморской оборонительной линии древнего города – так называемая 28-я куртина.

Дальнейшие исследования с применением инновационных междисциплинарных методов будут осуществляться как на суше, так и в акватории Херсонеса Таврического. О новых результатах этой работы расскажем в следующих публикациях!

Ольга Сурикова

Фото: Херсонес Таврический