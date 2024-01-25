Житель Севастополя выиграл 400 000 рублей от ПСБ

Клиент ПСБ из Севастополя стал победителем акции «500 ₽ каждому за инвестиции» и выиграл денежный приз. Сертификат на 400 тысяч рублей – сумму выигрыша – ему вручил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

Акцию «500 ₽ каждому за инвестиции» провела управляющая компания ПСБ (входит в группу ПСБ Благосостояние) с 15 ноября до 31 декабря 2023 года. Для участия в ней необходимо было открыть индивидуальный инвестиционный счет с доверительным управлением (ИИС ДУ) в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ и пополнить его на сумму не менее 500 рублей. Кроме возможности поучаствовать в розыгрыше главного приза — 400 000 рублей — каждый участник получил на ИИС ДУ 500 рублей в подарок.

Победителя из числа всех участников акции определили случайным образом с помощью компьютерной программы. В итоге удача улыбнулась севастопольцу, которого алгоритм выбрал из более чем 1000 человек.

«Поздравляем жителя Севастополя с победой в конкурсе. Пусть это событие станет хорошим стартом на пути реализации всех инвестиционных идей нашего клиента и вдохновит севастопольцев активнее инвестировать вместе с ПСБ», – отметил Арсен Тананян.

«Рост числа клиентов УК ПСБ в регионах и наши многочисленные опросы населения говорят о том, что уровень финансовой грамотности россиян с каждым годом повышается и позволяет расширять горизонты своих финансовых стратегий в том числе в сторону инвестирования в более сложные инструменты. И мы рады, что в качестве провайдера в мир финансов все больше граждан выбирают УК ПСБ – более 90 тысяч клиентов доверили нам свои накопления», — отмечает Владимир Сердюков, генеральный директор УК ПСБ.

ИИС ДУ – это готовые инвестиционные решения для индивидуальных инвестиционных счетов от команды профессиональных управляющих УК ПСБ. В линейке есть две стратегии – «Перспективная» и «Консервативная» — для инвесторов с любым риск-профилем. Вкладывая в ИИС ДУ, клиенты имеют возможность не только получить инвестиционный доход, но и налоговый вычет от государства при инвестировании на срок от 3 лет.

Реклама. Реклама. ПАО Промсвязьбанк. ИНН 7744000912 ОГРН 1027739019142 erid: LdtCKDKrw