В Севастополе закредитованность бизнеса за год выросла на 50 %

Прирост кредитов юр лицам Севастополя с марта 2023 по март 2024 составил 50%. Наш город по этому показателю оказался на 12 месте в стране.

При этом в общем рейтинге регионов России по уровню платежной дисциплины Севастополь занял 41 строчку, сообщают аналитики РИА-Рейтинг. Доля просроченных кредитов у юр лиц города составляет 2,5 %.

В целом по стране Чукотский автономный округ стал лидером по платежной дисциплине юридических лиц. В этом регионе лишь 0,1% кредитов имеют просроченную задолженность. Следом за ним в рейтинге стоят другие субъекты Дальнего Востока, включая Амурскую область и Камчатский край с показателями в 0,2%.

Это интересно, учитывая, что объемы кредитных портфелей в данных регионах не столь велики – на все пять лидеров приходится всего 2,3% от общенационального объема кредитования юридических лиц. Это говорит о высоком уровне ответственности предпринимателей в этих регионах перед кредиторами.

В отличие от них, в Москве, несмотря на внушительный объем кредитов в более чем 25 триллионов рублей, доля просроченной задолженности достигает 6,2%, что ставит столицу на 68 место по стране. Санкт-Петербург и Московская область также входят в список крупнейших по объемам кредитования, но их показатели просрочки значительно ниже – 2,5% и 3,3% соответственно.

Напомним, Севастополь оказался в седьмом десятке в итоговом рейтинге регионов РФ.