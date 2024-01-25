Севастопольских работодателей будут жестче штрафовать за задержку зарплаты

Сейчас работодатель обязан выплачивать денежную компенсацию за задержку зарплаты (а также отпускные и другие выплаты), только если зарплата начисляется на соответствующие расходные счета предприятия, но не выплачивается в срок работнику. Если же работодатель неправомерно вообще не начислил зарплату и, соответственно, ее и не выплатил, то компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может.