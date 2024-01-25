Севастопольских работодателей будут жестче штрафовать за задержку зарплаты

Город Россия
25-01-2024
Комментариев нет

Закон об ужесточении ответственности работодателя за несвоевременную выплату сотрудникам денежных средств единогласно поддержан в Совете Федерации.

Согласно новым поправкам, при нарушении срока выплаты заработной платы, отпускных, выплат при увольнении или других выплат работодатель обязан выплатить их с процентами. Размер процентов будут исчисляться со дня, следующего за днем, в который эти суммы должны были быть выплачены, по день фактического расчета включительно.

Поправки в ст. 236 ТК (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику) призваны защитить интересы работников в тех случаях, когда работодатели неправомерно им недоплатили или же вообще не начислили положенные выплаты. Инициативу подготовило Минтруда.

Сейчас работодатель обязан выплачивать денежную компенсацию за задержку зарплаты (а также отпускные и другие выплаты), только если зарплата начисляется на соответствующие расходные счета предприятия, но не выплачивается в срок работнику. Если же работодатель неправомерно вообще не начислил зарплату и, соответственно, ее и не выплатил, то компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может.

Напомним, в Севастополе бригадир убил рабочего, чтобы не платить зарплату.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *