Севастопольских работодателей будут жестче штрафовать за задержку зарплаты

Закон об ужесточении ответственности работодателя за несвоевременную выплату сотрудникам денежных средств единогласно поддержан в Совете Федерации.
Согласно новым поправкам, при нарушении срока выплаты заработной платы, отпускных, выплат при увольнении или других выплат работодатель обязан выплатить их с процентами. Размер процентов будут исчисляться со дня, следующего за днем, в который эти суммы должны были быть выплачены, по день фактического расчета включительно.
Поправки в ст. 236 ТК (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику) призваны защитить интересы работников в тех случаях, когда работодатели неправомерно им недоплатили или же вообще не начислили положенные выплаты. Инициативу подготовило Минтруда.