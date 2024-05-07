В Севастополе проходят парады под окнами ветеранов

Сегодня прошли парады во дворе двух ветеранов Великой Отечественной войны Алексея Николаевича Хромова и Луки Ивановича Кузина. В них приняли участие юнармейцы, ансамбль песни и пляски Черноморского флота, а также рота почетного караула.

Подобные парады ежедневно проходят в преддверии Дня Победы, чтобы почтить ветеранов.

Алексей Николаевич Хромов вместе с правнуками, Алексеем и Андреем, присутствовал на параде. После мероприятия он рассказал о своем воинском опыте, подчеркнув важность передачи историй будущим поколениям.

Ветеран служил в авиации в 101-м гвардейском авиационном полку 8-й дивизии 2-й воздушной армии и завершил войну в Австрии. Сначала он был механиком на самолетах, а затем поступил в политическое училище, после чего попал на флот. Окончив академию, он вернулся на флот и завершил службу на крейсере «Адмирал Ушаков».

В заключение беседы Алексей Николаевич обратился к молодежи со словами наставлений и пожеланий:

«Не забывайте, что наше поколение сделало свое дело, и теперь будущее зависит от вас. Мы строили большую страну, и вам предстоит сохранить то, что мы создали. Всегда помните о прошлом, стремитесь вперед и продолжайте совершенствоваться, чтобы все жили в гармонии. Спасибо вам за все. Желаю вам успехов, здоровья и счастья».

Дарья Тимофеева

Фото: Юлия Блоцкая