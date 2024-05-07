Шоколад в Севастополе подорожает на 20% из-за роста цен на какао

Любители шоколада в Севастополе столкнутся с повышением цен на свои любимые сладости. Поставщики шоколадных изделий, от плиток до конфет, предупредили торговые сети о повышении цен на 10–20%. Причиной тому стало серьезное удорожание какао-бобов, которые достигли рекордных цен за последние 47 лет. Об этом сообщает РБК.

Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», пояснил, что подорожание какао вынудило шоколадные фабрики пересмотреть отпускные цены. «Это вынужденная мера, так как шоколадные фабрики столкнулись с беспрецедентным ростом себестоимости», — отметил он.

Несмотря на то что некоторые производители старались сдерживать рост цен за счет собственных ресурсов и запасов сырья, купленных по старым ценам, рыночные условия заставили их перейти к повышению. Особенно заметно это стало после последнего предупреждения от производителя шоколадных масс ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша», который анонсировал повышение цен на 20–50% с мая текущего года.

Елена Овсянникова, основательница «Шоколадной лаборатории E-O Chocolate», подтвердила, что её компания также будет вынуждена поднять цены на 15–20%. «Резкий скачок цен — это нечто новое для нас, до этого мы успевали адаптироваться к повышениям, происходившим раз в четыре-шесть месяцев», — говорит Овсянникова.

Подорожание шоколада неизбежно скажется на ценах в местных магазинах, что важно учитывать жителям Севастополя, планирующим покупки. Торговые сети пока не комментируют ситуацию, за исключением «Ленты», которая отказалась от комментариев.

Напомним, в марте этого года сообщалось, что бананы еще вырастут в цене и начнут пропадать из магазинов.