Великая Отечественная война день за днем. 7 мая 1944 год

Сегодня 82-я годовщина одного из тяжелейших штурмов за всю историю Великой Отечественной войны — штурма Сапун-горы.

На подступах к городу немецкие солдаты возвели мощную, глубоко эшелонированную оборону.

Утром 7 мая 1944 года советские войска перешли в наступление на участке Сапун-гора – Карань. К вечеру штурм завершился выходом 32-й и 77-й гвардейских стрелковых дивизий на высоту и капитуляцией немцев. Спустя несколько дней был освобождён Севастополь, что стало ключевым итогом Крымской операции.

В память о героях битвы за освобождение Севастополя воздвигли мемориальный комплекс. В 1944 году на Сапун-горе установили Обелиск Славы, а в 1959 году открыли диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Ольга Сурикова