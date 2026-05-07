Советы, как подготовиться к возможным сбоям связи на майских праздниках

Россия
07-05-2026

Эксперты рекомендуют перед майскими праздниками быть готовым к возможным сбоям связи.

Обязательно:

запастись наличными,

SIM-картами разных операторов,

заранее скачать офлайн-карты,

распечатать важные документы.

Водителям также советуют иметь при себе бумажный полис ОСАГО.

Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai