В Севастополе впервые осудили за распространение ложной информации о ВС РФ

На скамье подсудимых оказалась 38-летняя женщина. Она дважды в мессенджере опубликовала под видом «достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных Сил РФ, что повлекло за собой дискредитацию и подрыв авторитета ВС РФ».

Суд назначил 5 лет 6 месяцев и 15 дней в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено размещать обращения и материалы в Интернете два года.

Приговор ее еще не вступил в силу.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова