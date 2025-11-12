Киев планировал убить митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, чтобы сорвать переговоры России и США

Целью теракта против митрополита Симферопольского и Крымского был срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта – ФСБ.

Как отмечается, в Москве, Псковской области и Крыму прошли обыски по делу о покушении. Получены доказательства против обвиняемых, а также данные о причастности других лиц. Кроме того, была изъята символика запрещенной в России террористической организации, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ФСБ.

Ранее сообщалось, что убийство готовили его помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Подельники планировали убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона на территории Сретенского мужского монастыря.

По данным ФСБ, основной целью диверсии должен был стать срыв переговоров между Россией и США. В Киеве рассчитывали, что российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров.

Против Поповича и Иванковича возбуждены уголовные дела по статьям «подготовка теракта» и «незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ольга Сурикова