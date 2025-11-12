Погода в Севастополе 12 ноября

Погода
12-11-2025

Сегодня в городе облачно.

Ночью, днем дождь.

Ветер ночью южный 5-10 м/с, утром,

днем северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+13°,

днем +13…+15°.

