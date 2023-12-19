В Севастополе прошел митап для ИТ-специалистов Крымского полуострова

ПСБ провел в Севастополе предновогодний, уже третий в этом году, митап для ИТ-специалистов Крымского полуострова. Встреча прошла в технопарке «ИТ-Крым» – крупнейшем региональном центре информационных технологий, и собрала более 50 гостей – специалистов ИТ-отрасли Крыма и Севастополя.

Заключительный в текущем году митап организаторы–посвятили «гибким» навыкам, так называемым soft skills, которые важны для успешного профессионального развития. Эксперты ИТ-блока ПСБ поделились с участниками личным опытом в области развития таких качеств, как работа в команде, управление сопротивлением, развитие системного и логического мышления. Разобрали классификацию «гибких» навыков и подходы к их развитию.

«Мы заинтересованы в расширении и развитии команды разработки. В этой связи ПСБ открыл свой ИТ-центр в Севастополе. Помимо работы над инновационными проектами в составе продуктовых команд ИТ-блока ПСБ, мы готовы предложить конкурентные условия, возможность удаленной работы и комфортный офис в технопарке „ИТ Крым“. Также мы регулярно проводим митапы для обмена опытом с коллегами и ищем новые форматы взаимодействия с ИТ-сообществом Крымского полуострова», – отметил Алексей Иващенко, начальник отдела системного анализа ПСБ.

По завершении официальной части участники продолжили общение в неформальной обстановке и смогли задать докладчикам интересующие их вопросы. Гостей ждал фуршет и зона с цифровыми активностями.

«Современный банковский сервис уже невозможно представить без цифровых услуг. Сегодня большинство финансовых вопросов наши клиенты решают, не выходя из дома, с помощью интернет-банка или мобильного приложения. Именно эти решения, которые значительно облегчают повседневные финансовые операции, разрабатывают специалисты ИТ-блока ПСБ. По результатам свежего исследования Business Internet Banking Rank 2023, интернет-банк ПСБ вновь признан лучшим онлайн-сервисом для малого и среднего бизнеса. Эта высокая оценка отражает уровень сильных компетенций наших разработчиков», – прокомментировал Илья Колесниченко, заместитель управляющего Севастопольским филиалом ПСБ.