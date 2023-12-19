Из-за ошибок, повлекших смерть ребенка, севастопольский детский комплекс заплатит 3 млн

Суд обязал севастопольский детский комплекс выплатить 3 млн рублей за смерть в 2019 году 8-летнего ребенка, которому была оказана ненадлежащая медицинская помощь. Об этом сообщает ForPost.

«Грубое нарушение маршрутизации и отсутствие врачей соответствующего профиля, способных оказывать качественную специализированную медицинскую помощь», – сообщается в судебном решении.

Ленинский районный суд Севастополя обязал больницу выплатить по 1,5 млн рублей моральной компенсации в пользу двоих его родственников. Кроме того, ответчики должны были компенсировать семье расходы, понесённые при погребении (почти 80 тыс. рублей), а также по оплате правовых услуг представителя (67 тыс. рублей).

Больница пыталась оспорить это решения, сообщая, что выплата такого количества денег повлечет сокращение затрат на пациентов. Те мне менее, кассационный суд остался на стороне родителей.

Напомним, в Крыму доула за смерть новорожденного получила 2,5 года условно.